Финансы
Piter.tvЦентробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
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Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Самолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву
Спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
RT на русском 06:30
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Общество
Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Политика
Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.
ТАСС вчера в 01:25
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Транспорт
Сотрудники ЦОДД установили камеры по 27 адресам в Москве
Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили в столице камеры по 27 адресам.
Агентство Москва 10:38
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Футбол
Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В белорусской деревне Лесково обнаружен слон
Эхо Москвы 12:31
Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Политика
МИД ФРГ прокомментировал обмен между Россией и Украиной
Министерство иностранных дел Германии заявило, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «приводит в движение» выполнение Минских соглашений.
RT на русском 11:43
Политика
Самолёт президента Индии не пустили в воздушное пространство Пакистана
Пакистанские власти запретили самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролетать через своё воздушное пространство.
RT на русском 12:24
Футбол
Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном
Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.
Невские Новости 12:08
Футбол
Акинфеев признался, что его кумиром в детстве был Черчесов
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что кумиром его детства является нынешний главный тренер сборной России по футболу и бывший голкипер столичного "Спартака" Станислав Черчесов.
ТАСС 12:10
Общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.
Росбалт 10:48
Футбол
«Локомотив» выступил с заявлением по травме Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал травму Ведрана Чорлуки, которую тот получил в контрольном матче с юрмальским «Спартаком».
Soccer.ru 12:39
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45