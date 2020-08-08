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REGNUM
REGNUM

От вируса SFTS в Китае скончались семь человек

Отмечается, что инфекция передается через клещей. Заражению подверглись уже 60 человек, семь из которых умерли. Вирус был выявлен в провинции Цзяньсу, после чего он был зарегистрирован в соседней провинции Аньхой.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

В Китае зафиксировали вирус SFTS, способный убить человека

Взгляд.ру08:07
Известия

В Китае предупредили о распространении нового опасного вируса

Известия08:40
РИА Новости

В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

РИА Новости08:12
URA.Ru

В Китае появился новый вирус. От него умерли уже 7 человек

URA.Ru08:42
РБК

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса

РБК08:03
ТАСС

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

ТАСС06:23
ЭКД

Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги

ЭКД5 августа в 11:30

Один человек погиб в ДТП с участием полицейского в Самарской области

Самарская полиция расследует обстоятельства аварии в Волжском районе с участием автомобиля под управлением полицейского, в результате которой один человек погиб и шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Интерфакс00:56
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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