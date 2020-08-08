От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Смотрите также
Дзагоев забил свой первый мяч за 29 месяцев
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
Один человек погиб в ДТП с участием полицейского в Самарской области
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
Губернатор ХМАО продлила карантин в регионе
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Загадочные семена из Китая посадил житель США
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Евросоюз предложил крымчанам получать визы на Украине
СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал турнира в Сочи
Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину из-за поездок в Крым
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Дзагоев забил свой первый мяч за 29 месяцев
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов и полиции
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Отмечается, что инфекция передается через клещей. Заражению подверглись уже 60 человек, семь из которых умерли. Вирус был выявлен в провинции Цзяньсу, после чего он был зарегистрирован в соседней провинции Аньхой.В источнике
Подробнее о событии
Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги
ЭКД5 августа в 11:30