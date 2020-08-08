Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

От вируса SFTS в Китае скончались семь человек

Отмечается, что инфекция передается через клещей. Заражению подверглись уже 60 человек, семь из которых умерли. Вирус был выявлен в провинции Цзяньсу, после чего он был зарегистрирован в соседней провинции Аньхой.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Китае от вируса SFTS умерли семь человек

РИА Новости11:07
Комсомольская правда

Новый вирус вспыхнул в Китае: врачи предупредили о смертельной болезни

Комсомольская правда11:23
ТАСС

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

ТАСС06:23
Известия

В Китае предупредили о распространении нового опасного вируса

Известия08:40
РБК

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса

РБК08:03
URA.Ru

В Китае появился новый вирус. От него умерли уже 7 человек

URA.Ru08:42
ЭКД

Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги

ЭКД5 августа в 11:30

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.
Газета.Ruвчера в 06:08
265

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
2

ЦРУ не обнаружило свидетельств передачи данных соцсети TikTok властям КНР

Специалисты Центрального разведывательного управления США не обнаружили доказательств того, что персональные данные пользователей социальной сети TikTok передавались властям КНР, 8 августа сообщает издание The New York Times.
ИА Красная Весна15:17

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
3