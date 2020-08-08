От вируса SFTS в Китае умерли семь человек
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В Китае обнаружили вспышку вируса SFTS, который впервые выявили еще в 2011 году, пишет Global Times. По последним данным, им заразились уже 60 человек, умерли семь.В источнике
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Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги
ЭКД5 августа в 11:30