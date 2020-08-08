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РИА Новости
РИА Новости

От вируса SFTS в Китае умерли семь человек

В Китае обнаружили вспышку вируса SFTS, который впервые выявили еще в 2011 году, пишет Global Times. По последним данным, им заразились уже 60 человек, умерли семь.В источнике
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Известия

В Китае предупредили о распространении нового опасного вируса

Известия08:40
Комсомольская правда

Новый вирус вспыхнул в Китае: врачи предупредили о смертельной болезни

Комсомольская правда11:23
URA.Ru

В Китае появился новый вирус. От него умерли уже 7 человек

URA.Ru08:42
РИА Новости

От вируса SFTS в Китае умерли семь человек

РИА Новости11:07
РБК

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса

РБК08:03
ТАСС

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

ТАСС06:23
ЭКД

Новости Китая, вечер: смертельный вирус от клещей и пекинские компании-единороги

ЭКД5 августа в 11:30

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.
Военное обозрение06:39
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Honda запатентовала в России потенциального конкурента Kia Rio

Как сообщает ToDay News Ufa, новое поколение автомобилей Honda City, которое в Российской Федерации могло бы составить сильную конкуренцию бюджетным автомобилям Hyundai Solaris и Kia Rio, было представлено общественности в прошлом году осенью.
ToDay News Ufa09:18
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