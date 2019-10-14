В составе Болгарии все 90 минут на поле провел хавбек «Ростова» Ивелин Попов, который был капитаном своей команды. Тем временем сборная Косово одержала важнейшую победу над Черногорией. Матч, проходивший в Приштине, закончился победой хозяев со счетом 2:0.

Политика Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Армия и оружие Трамп ввел санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Энергетика Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited построит недалеко от берега Финского залива газоперерабатывающий завод, сообщает «Синьхуа».

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

Политика Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Авто Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.

Кино Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах» Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шоу-бизнес Азиза призналась в романе с Абдуловым Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Наука Лаборатория Касперского: люди слишком доверяют роботам Совместное исследование «Лаборатории Касперского» и Гентского университета (Universiteit Gent) показало, что люди склонны доверять социальным роботам больше, чем следовало бы.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.

Политика Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.