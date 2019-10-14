Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruОтбор Евро-2020. Англия разнесла Болгарию, Косово победило Черногорию

Болгария — Англия
0 – 6
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Васил Левски»
4′
Джордан Хендерсон
7′
Маркус Рэшфорд
20′
Росс Баркли
32′
Росс Баркли
45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
68′
69′
Рахим Стерлинг
72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
76′
85′
Харри Кейн
В составе Болгарии все 90 минут на поле провел хавбек «Ростова» Ивелин Попов, который был капитаном своей команды. Тем временем сборная Косово одержала важнейшую победу над Черногорией. Матч, проходивший в Приштине, закончился победой хозяев со счетом 2:0.
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