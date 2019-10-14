Футбол
Bookmaker-ratings.ruОтбор Евро-2020. Англия разнесла Болгарию, Косово победило Черногорию
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Васил Левски»
|4′
Джордан Хендерсон
|7′
Маркус Рэшфорд
|20′
Росс Баркли
|32′
Росс Баркли
|45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
|46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
|68′
|69′
Рахим Стерлинг
|72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
|73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
|76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
|76′
|85′
Харри Кейн
Болгария
Расстановка 4‑5‑1
23
Илиев
4
Пашов
15
Терзиев
21
Хаджиев
3
Занев
10
Попов
12
Краев
11
Десподов
7
Костадинов
16
Малинов
18
Иванов
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Мингз
6
Магуайр
3
Чилуэлл
8
Хендерсон
20
Маунт
4
Уинкс
21
Уилсон
9
Кейн
17
Санчо
Англия
Расстановка 4‑3‑3
В составе Болгарии все 90 минут на поле провел хавбек «Ростова» Ивелин Попов, который был капитаном своей команды. Тем временем сборная Косово одержала важнейшую победу над Черногорией. Матч, проходивший в Приштине, закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Армия и оружие
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 18:44
Энергетика
Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited построит недалеко от берега Финского залива газоперерабатывающий завод, сообщает «Синьхуа».
РБК 10:36
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 15:59
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Политика
Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде
Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).
Известия 17:01
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Авто
Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной
Порошина и Древнов не распространялись о причинах развода.
Вокруг ТВ 15:40
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Наука
Лаборатория Касперского: люди слишком доверяют роботам
Совместное исследование «Лаборатории Касперского» и Гентского университета (Universiteit Gent) показало, что люди склонны доверять социальным роботам больше, чем следовало бы.
Retail & Loyalty 09:02
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru 20:25
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Стоит отметить, что это уже четвертое поражение для "Вашингтона" в последних пяти матчах.
Газета.Ru 20:01
Единоборства
Усик победил Уизерспуна техническим нокаутом
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлой весовой категории, победив в бою в Чикаго американского боксёра Чазза Уизерспуна техническим нокаутом.
Life.ru вчера в 02:29