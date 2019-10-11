Футбол
Бомбардир.руОтбор Евро-2020. Россия дома разгромила Шотландию, у Дзюбы дубль
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
18
Армстронг
20
Кристи
10
Макгрегор
19
Шенкленд
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
В матче 7-го тура отбора Евро-2020 сборная России на своем поле одержала крупную победу над Шотландией со счетом 4:0. Дубль в свой актив записал капитан национальной команды Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.
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🤩 Россия вынесла Шотландию – 4:0!!! Дзюба сделал дубль, Головин и Оздоев забили по голу
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