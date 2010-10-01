Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руОтбор Евро-2020. Сборная России примет Бельгию

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сегодня, 16 ноября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команды уже встречались в 1-м туре квалификации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная России может поквитаться с бельгийцами перед Евро-2020

SM Newsвчера в 21:26

Отбор Евро-2020. Сборная России примет Бельгию

Бомбардир.ру02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

РИА Новости 01:09
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Гаджеты

Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch

Китайский производственный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch.
iXBT.com 14 ноября в 00:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана

Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.
Московский Комсомолец 03:48
Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 04:10
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве

В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Телеканал 360° вчера в 12:45
Культура

Выставка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

Работы для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.
Интерфакс - Россия вчера в 15:05
Происшествия

В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

РИА Новости 03:20
Авто

«АвтоВАЗ» начал по-новому проверять качество автомобилей

Например, скорректирована логистика проверок и испытаний, а также используются иные алгоритмы финальных тестов на качество.
Новые автомобили 14 ноября в 05:08
Происшествия

Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн

Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал счета и денежные средства подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшего члена правления «Интер РАО», на сумму 451 млн руб, сообщает ТАСС.
РБК 04:23
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Здоровье

Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови

Эксперты назвали список полезных продуктов, которые способны быстро и резко повышать уровень сахара в крови из-за своего высокого гликемического индекса (ГИ) - больше 70.
ТК Звезда вчера в 02:00
Экономика

«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR

Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок.
Forbes вчера в 12:44
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать мотор машины зимой

Автоновости дня вчера в 13:01
Автоспорт

Эддолс: потеряли все данные и связь с машиной Квята

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии для своей команды.
Чемпионат вчера в 16:43
Здоровье

Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к открытию

Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
АиФ Тверь 04:14
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Происшествия

В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки

По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
Общественное телевидение России вчера в 02:43
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Футбол

Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020

Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.
REGNUM 14 ноября в 21:26
Политика

В сенате США ждут от Турции «скорых» решений по С-400

Американские сенаторы ожидают, что "относительно скоро" Турция примет некие решения по покупке у России ЗРК С-400, и готовятся остановить свой законопроект об антитурецких санкциях, "если вопрос С-400 будет и правда решен".
РИА Новости 14 ноября в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сборная России по футболу
Команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом - главным руководящим футбольным органом страны. Российский футбольный союз является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА - с 1954 года. Сборная России является полноправной правопреемницей сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное