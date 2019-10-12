Сегодня, 13 октября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными Кипра и России. Игра пройдет в Никосии на арене «Нео ДжиЭсПи Стэдиум». Команды уже встречались в 4-м туре квалификации.

Отбор Евро-2020. Сборная России в гостях сыграет с Кипром

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