ТАССОтбор газа из хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине за все время наблюденийЕвропа выкачала уже более 18% запасов газа, накопленного за лето в подземных хранилищах, а запасы в украинских ПХГ уже близки к уровням начала закачки, заявил "Газпром".ПРАЙМ"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки", - также замечает "Газпром".РИА Новости12 ноября в «Газпроме» заявили, что обязательства компании по транзиту газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в текущем году будут перевыполнены.ИзвестияПо последним оперативным данным, на 29 ноября, в украинских хранилищах находится 16,26 миллиарда кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияREGNUMМИР 24Подробнее о событии«Газпром» отметил приближение запасов газа в ПХГ Украины к уровню начала закачкиИзвестиявчера в 06:53Запасы газа в ПХГ Европы снизились уже на 18%Нефтегазовая вертикальвчера в 07:27В Газпроме заявили о суточных рекордах отбора газа из европейских ПХГREGNUMвчера в 07:26Запасы газа на Украине почти приблизились к отметке начала закачкиPravda.Ruвчера в 07:01Отбор газа из хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине за все время наблюденийТАССвчера в 14:19«Газпром»: запасы газа в украинских ПХГ приближаются к отметке начала закачкиРадио Sputnikвчера в 06:26Газпром: Запасы газа в ПХГ Украины приближаются к отметке начала закачкиПРАЙМвчера в 05:57Показать ещёОценить39Поделиться