Коронавирус

RT на русскомRT на русскомОтбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны. «Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе», — указано в тексте.
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Отобраны две группы добровольцев для испытаний «военной» вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:30

Вакцину проверят на добровольцах

Медиа-Центр 35media.ru08 июня в 04:05

Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 22:02

Добровольцев для испытания вакцины от COVID в России изолировали

Газета.Ruвчера в 22:31

Добровольцы Минобороны РФ помещены на изоляцию для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19

ТК Звездавчера в 22:28

Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 22:08

Минобороны: военных для испытания вакцины от COVID-19 отбирали среди добровольцев

Телеканал 360°вчера в 23:24
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com вчера в 13:50
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Общество

График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника

В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 01:54
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
4,9K
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
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Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
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Авто

Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Здоровье

Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье

В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 08 июня в 00:09
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Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 08 июня в 10:39
Политика

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru 08 июня в 06:23
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Общество

Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию

Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
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Общество

Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 вчера в 15:05
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Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили 08 июня в 03:01
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Культура

В Хакасии стартовал проект «Люди – кедры»

Всего в выставочном проекте представлено 54 графические работы Владимира Тодыкова и 11 работ Ричарда Субракова.
ИА Хакасия вчера в 21:46
Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
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Здоровье

Первые пациенты поступили в развернутый военный госпиталь в Чите

В полевой госпиталь, который развернули военные по поручению президента России в Каштаке, поступили первые пациенты.
Московский Комсомолец Чита 07 июня в 22:22
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Общество

Глава Алтая ввел дополнительные ограничения из-за роста заражений

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел 9 июня дополнительные ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом в регионе.С 10 июня запрещается въезжать в Кош-Агачский район и выезжать из него всем, кроме зарегистрированных там местных жителей.
Алтайская правда вчера в 08:18
2
Здоровье

В Барнауле сотрудники роддома требуют открыть учреждение

«Минздрав России призывал воздержаться от чрезмерного перепрофилирования под инфекционные госпитали на местах, особенно это касается акушерских стационаров», – напомнили сотрудники роддома.
ФедералПресс вчера в 04:18
8
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
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Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 08 июня в 06:46
3,8K
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
546
Общество

Глава омского Роспотребнадзора предложил не открывать детские сады

Глава регионального Роспотребнадзора выступил против перехода на второй этап снятия ограничительных мероприятия с 5 июня.
АиФ Омск вчера в 04:01
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Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
2,3K
Армия и оружие

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Армия и оружие

ВМС США запретят использование флага конфедератов

«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI вчера в 20:57
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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