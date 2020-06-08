Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны. «Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе», — указано в тексте.

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

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