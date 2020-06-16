Общество
RT на русскомОтбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину
Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух.
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с чего всё началось
Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.РИА Новости16:15
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