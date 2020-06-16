Общество
Газета.RuОтбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину
Самолет с российским программистом Станиславом Лисовым, который отбыл в США тюремный срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, которое было размещено на странице российской дипмиссии в Facebook.
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с чего всё началось
Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.РИА Новости16:15
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