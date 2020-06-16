Общество
RT на русскомОтбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
Самолет, на который ранее зарегистрировался российский программист Станислав Лисов, отбывший в Соединённых Штатах срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.РИА Новости16:15
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Общество
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
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ТАСС 04:16
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Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна 11:07
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В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
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Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:55
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
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Россиянам для заселения в санатории потребуются три справки
Санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три справки, которые рекомендованы Роспотребнадзором.
News.ru 19:31
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
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Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP
Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
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Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
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Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА
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Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии
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