Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.

с чего всё началось

Самолет, на который ранее зарегистрировался российский программист Станислав Лисов, отбывший в Соединённых Штатах срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка. Об этом информирует РИА Новости.

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