Общество
РИА Карачаево-ЧеркесияОтца Хабиба Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
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с чего всё началось
Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.РИА Дагестанвчера в 04:42
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Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Авто
Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 04 мая в 07:32
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
Здоровье
Об опасном воздействии коронавируса на детей рассказал мэр Нью-Йорка
У четверых из пятнадцати детей с синдром системного воспалительного ответа положительные тесты на коронавирус, а у шести других в крови были обнаружены антитела, написал Блазио в своем Twitter-аккаунте.
Live24 00:56
Общество
Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
Технологии
Кругом враги: показано, как информация с ПК может утечь через блок питания
По ультразвуковым волнам блока питания можно передать около 50 бит информации в секунду или 22,5 Кбайт в час.
3DNews вчера в 13:30
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Происшествия
СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
Политика
В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04 мая в 16:05
Общество
В Югре введут обязательный масочный режим
"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:54
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Авто
Автопром Европы в коме: люди перестали покупать машины
По прогнозу экспертов, по итогам года снижение продаж новых машин в Европе составит 52%.
Евразия Daily 00:38
Общество
В Минздраве заявили, что Россия не вышла на плато по коронавирусу
Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев указал, что в России пока не было пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 04 мая в 17:15
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Энергетика
Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России
«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы
Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня вчера в 01:00
Технологии
Эксперты: К 2070 году 3 млрд людей могут жить в слишком жарких районах
Согласно исследованию, если планета продолжит нагреваться на текущем уровне, в течение следующих 50 лет порядка трех миллиардов человек, возможно, будут жить в слишком жарких для людей районах.
РЕН ТВ вчера в 07:59
Космос
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
Популярная механика 03 мая в 14:38
Здоровье
В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
Политика
США и Великобритания ускорят переговоры по торговому соглашению
По словам Лайтхайзера, США под руководством президента Дональда Трампа будут вести переговоры с Великобританией по соглашению, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций".
ТАСС вчера в 15:28
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 03 мая в 08:40
Шоу-бизнес
Потап похвастался фото стройной Насти Каменских в бикини
Украинский певец Алексей Потапенко, больше известный по псевдониму Потап, трогательно поздравил супругу Настю Каменских с днем рождения.
Народные новости вчера в 13:26
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников
Avia.pro вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16