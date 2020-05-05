Общество

РИА Карачаево-ЧеркесияРИА Карачаево-ЧеркесияОтца Хабиба Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

Абулманапа Нурмагомедова доставили из Махачкалы в Москву спецбортом.
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с чего всё началось

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в больницу Москвы

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.
РИА Дагестанвчера в 04:42

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Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ruвчера в 09:13

Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в одну из московских больниц

РИА Новостивчера в 07:26

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы

Спорт-Экспрессвчера в 06:16

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русскомвчера в 06:58

Друг отца Нурмагомедова сообщил о госпитализации тренера в Москве

РБКвчера в 06:48

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Вести.Ruвчера в 07:01

Абдулманап Нурмагомедов доставлен в больницу Москвы

РИА Дагестанвчера в 04:42
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Авто

Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Новые автомобили 04 мая в 07:32
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Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
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Здоровье

Об опасном воздействии коронавируса на детей рассказал мэр Нью-Йорка

У четверых из пятнадцати детей с синдром системного воспалительного ответа положительные тесты на коронавирус, а у шести других в крови были обнаружены антитела, написал Блазио в своем Twitter-аккаунте.
Live24 00:56
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Общество

Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе

Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
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Технологии

Кругом враги: показано, как информация с ПК может утечь через блок питания

По ультразвуковым волнам блока питания можно передать около 50 бит информации в секунду или 22,5 Кбайт в час.
3DNews вчера в 13:30
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
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Происшествия

СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
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Политика

В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04 мая в 16:05
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Общество

В Югре введут обязательный масочный режим

"Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:54
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Авто

Автопром Европы в коме: люди перестали покупать машины

По прогнозу экспертов, по итогам года снижение продаж новых машин в Европе составит 52%.
Евразия Daily 00:38
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия не вышла на плато по коронавирусу

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев указал, что в России пока не было пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 04 мая в 17:15
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Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Энергетика

Forbes рассказало про двойное назначение санкций США против России

«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — рассказал Кен Сильверстейн.
ПолитРоссия 04 мая в 13:45
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Общество

Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня вчера в 01:00
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Технологии

Эксперты: К 2070 году 3 млрд людей могут жить в слишком жарких районах

Согласно исследованию, если планета продолжит нагреваться на текущем уровне, в течение следующих 50 лет порядка трех миллиардов человек, возможно, будут жить в слишком жарких для людей районах.
РЕН ТВ вчера в 07:59
Космос

Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус

Популярная механика 03 мая в 14:38
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Здоровье

В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса

Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
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Политика

США и Великобритания ускорят переговоры по торговому соглашению

По словам Лайтхайзера, США под руководством президента Дональда Трампа будут вести переговоры с Великобританией по соглашению, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций".
ТАСС вчера в 15:28
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 03 мая в 08:40
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Шоу-бизнес

Потап похвастался фото стройной Насти Каменских в бикини

Украинский певец Алексей Потапенко, больше известный по псевдониму Потап, трогательно поздравил супругу Настю Каменских с днем рождения.
Народные новости вчера в 13:26
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников

Avia.pro вчера в 23:34
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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