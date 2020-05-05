Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы, сообщил информагентству источник, близкий семье Нурмагомедовых. В российскую столицу известного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая.

с чего всё началось

Абулманапа Нурмагомедова доставили из Махачкалы в Москву спецбортом.

Отца Хабиба Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

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