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КоммерсантъКоммерсантъОтца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, Нурмагомедов-старший не болен коронавирусом COVID-19.
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Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

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