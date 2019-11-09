Общество
РИА НовостиОтца Мары Багдасарян лишили гражданства
Отца скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Давид Кемулария. По его словам, Эльмар Багдасарян получил из столичного главка МВД сообщение о результатах проверки.
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Происшествия
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео
Видеорегистратор автомобиля, которым управлял актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков, записал момент его гибели.
Российская газета 07:54
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Политика
МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:24
Политика
Миллиардер Блумберг заявился на участие в выборах президента США
Бывший мэр Нью-Йорка Майл Блумберг, который считает возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США в следующем году «беспрецедентной угрозой», подал документы на участие в праймериз от Демократической партии и может стать реальным соперником действующему главе Белого дома.
Евразия Daily вчера в 20:08
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Происшествия
Загорелся парламент Армении в Ереване
На территории комплекса зданий парламента Армении в Ереване вспыхнул пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Газета.Ru 08:47
Футбол
«Алавес» разгромил «Вальядолид»
Спорт-Экспресс 08:49
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Игры
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru вчера в 10:55
Хоккей
Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла
Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
Нева Спорт 06:30
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Единоборства
Австралийский боксер скончался после удара по корпусу
27-летний австралийский средневес Дуайт Ричи скончался сегодня после спарринга со своим соотечественником Майклом Зерафой.
Allboxing.ru 05:53
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Космос
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
РИА Новости 06 ноября в 00:00
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Происшествия
В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы
В Уфе на улице Мушникова столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия 50-летнего водителя.
Российская газета 07:52
Экономика
Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал "Газете.Ru" заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
Газета.Ru вчера в 15:06
Космос
NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
iReactor вчера в 19:44
Гаджеты
Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами
Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.
iXBT.com 04:31
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл в третьем матче кряду
ФК «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого уступил в третьем матче подряд в Эредивизи.
ProstoProSport вчера в 16:03
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург вчера в 06:48