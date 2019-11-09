Общество
РИА НовостиОтца Мары Багдасарян лишили гражданства
Отца скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского гражданства, сообщил РИА Новости адвокат Давид Кемулария. По его словам, Эльмар Багдасарян получил из столичного главка МВД сообщение о результатах проверки.
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Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Единоборства
РЕН ТВ 9 ноября покажет главные бои турнира UFC Fight Night
РЕН ТВ вчера в 01:50
Хоккей
Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки
Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Авто
«Русский Прадо» получит абсолютно новый агрегат
Автоновости дня 07:28
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед».
Спорт-Экспресс 11:55
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews 05:45
Политика
МИД надеется на сохранение Ирана без ядерного оружия
Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет обладать ядерным потенциалом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на IV Московской конференции по нераспространению.
Российская газета 11:39
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru вчера в 07:09
Авто
Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Новые автомобили вчера в 05:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбудили уголовное дело
Следственный комитет подозревает бывшего главу Элисты в злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении него возбуждено уголовное дело.
RT на русском 10:46
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Политика
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.
ТАСС вчера в 16:03
Космос
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
РИА Новости 06 ноября в 00:00
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Футбол
«Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил
«Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».
Kazanfirst.ru 08:04