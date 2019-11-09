Общество
RT на русскомОтца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.
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Армия и оружие
Российские подлодки укроют от ядерного удара
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие
Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
Политика
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Московский Комсомолец 10:31
Игры
В Steam две популярные игры стали бесплатными
На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.
Ferra вчера в 05:29
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Политика
Почти две трети граждан ЛНР и ДНР видят Республики в составе России
Статистическая погрешность не превышает 3,2%. Среди опрошенных жителей ЛНР и ДНР 64,3% видят Республики Донбасса в составе России.
REGNUM 08:05
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Армия и оружие
Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
RT на русском 09:38
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:41
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17