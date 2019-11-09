Общество
RT на русскомОтца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.
Читать в источнике
Оценить609
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:56
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Фигурное катание
Что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при в Китае
"Стараюсь показывать всё, что умею" Россиянка Анна Щербакова стала победительницей четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию.
RT на русском 11:36
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
Российская газета 10:49
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.
Ореанда-Новости 10:36
Политика
Аваков пожаловался в Интерпол на задержание Интерполом националиста Мазура
Задержание Мазура поляками Аваков назвал нарушением правил Интерпола. В этом он обвинил официальную Москву.
Аргументы недели 12:41
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Футбол
В Калининграде «Балтика» разгромила футболистов «Факела»
"Балтика" разгромила "Факел" из Воронежа в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Клопс 10:59
Хоккей
Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки
Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Политика
Дональд Трамп поздравил немцев с юбилеем падения Берлинской стены
Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года.
Говорит Москва 11:17
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Культура
В слезах выбежала Полина Гагарина из студии шоу «Голос»
Полина Гагарина сразу поняла кто поет и вспомнила Егора. Девушка не смогла сдержать слез.
Privet-Rostov.ru 11:25
Политика
Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 13:29
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед».
Спорт-Экспресс 11:55
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 07 ноября в 07:46
Авто
Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:57
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза вчера в 12:16
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Наука
Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех
МедиаПоток 06 ноября в 10:28
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews вчера в 01:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48