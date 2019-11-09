Общество

RT на русскомRT на русскомОтца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.
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МВД лишило гражданства России отца Мары Багдасарян

Газета.Ru10:34

Мара Багдасарян прокомментировала лишение ее отца гражданства

РИА Новости11:20

Отца М.Багдасарян лишили гражданства РФ

Агентство Москва06:56

Адвокат сообщил о лишении российского гражданства отца Багдасарян

РБК07:56

Отец Мары Багдасарян хочет отсудить 100 млн рублей за лишение гражданства РФ

Life.ru08:16

Отца стритрейсершы Багдасарян лишили гражданства

Известия08:00

Отец Мары Багдасарян намерен отсудить 100 млн за лишение гражданства РФ

Телеканал 360°05:11
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
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На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

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Водолазы обнаружили ноги убитой преподавателем СПбГУ девушки

Lenta.ru 12:12
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Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa вчера в 03:21
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Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
РБК 13:25
Происшествия

В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

Российская газета 11:30
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Ковальчук переведен в четвертое звено «Лос-Анджелеса»

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Матч ТВ 15:03
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Общество

В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

РБК 14:54
Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Газета.Ru 13:44
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Футбол

«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место

«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
Спорт-Экспресс 14:24
Политика

Владимир Карасёв: Донбасс существенно усилит экономику России

Сложно было представить дальнейшую судьбу Донбасса, если б не поддержка России и лично президента Владимира Путина.
Новостной фронт вчера в 09:39
Общество

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Политика

Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией

Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.
URA.Ru вчера в 18:56
Политика

Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пожаловался в секретариат Интерпола.
Аргументы недели 12:41
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета вчера в 14:10
Футбол

Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Шоу-бизнес

Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном

16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
Общество

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы

Автоновости дня 14:35
Политика

Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости 13:25
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
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В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
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Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
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Футбол

«Герта» отметила тридцатую годовщину падения Берлинской стены

Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com / m3ZdkHzjfs — Football on BT Sport (@ btsportfootball) November 9, 2019 Прямо на поле возвели пластиковую стену, которую обрушили после проезда символической микролитражки "Трабант".
Metaratings 11:29
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