Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Происшествия Доцент Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки.

Футбол «Сочи» представил болельщикам Варданяна В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.

Шоу-бизнес Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.

Единоборства Появилось видео с гуляющим по улице пьяным Александром Емельяненко В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии и очень похожего на российского бойца Александра Емельяненко.

Армия и оружие Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47 Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество Потепление до 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье Облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 ноября.

Политика Парламент ФРГ не смог принять закон о поправках к газовой директиве Минувшей ночью в ФРГ парламент не смог принять закон, согласно которому российский газопровод «Северный поток-2» получил бы защиту от новых правил газовой директивы.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Происшествия Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Гаджеты ОС Windows 10 запустили на калькуляторе Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Футбол Упрямая цифра. «Ливерпуль» – «Ман Сити»: хозяева не проиграют «Ман Сити» забивал в Ливерпуле шесть мячей в далеком 1929 году — тогда хозяева были биты со счетом 1:6. В том первенстве «красные» играли нестабильно и не поднимались выше четвертого места.

Хоккей «Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Политика Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены 9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.

Общество Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Футбол «Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.

Политика Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).