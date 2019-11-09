Общество
RT на русскомОтца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что её отца, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства.
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Что космос нам готовит?
В Академии наук успешно реализуется идея наблюдения Вселенной в различных длинах волн.
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«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
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Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
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Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
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Toyota анонсировала новый кросс на базе Toyota RAV4
Компания Toyota опубликовала первые тизерные изображения нового кроссовера Toyota Wildlander на базе модели RAV4.
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Рабочий погиб в результате обвала траншеи в Башкирии
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Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
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Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
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Волков в доминирующем стиле победил Харди
Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
Общество
Противник показа фильма об однополой любви задержан в Батуми
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Израиль потерял секретную ракету
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В Коми расстреляли мирового судью
В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах
Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».
Общество
На месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске построят многофункциональный центр
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«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
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Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»
Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
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Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
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Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.