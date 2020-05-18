Коронавирус
ИзвестияОтца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
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Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли погрузилась в религию
Поклонники артистки положительно отреагировали на изменения в жизни звезды и подчеркнули, что религия – лучший способ борьбы с синдором выгорания, от которого страдает Узерли.
Rusturkey.com вчера в 23:04
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.
Аргументы и Факты 17:18
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Культура
Key Buyers Event: Digital edition объявил программу
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».
Кинобизнес сегодня 11:40
Экономика
Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»
Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральной агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM 18:40
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС 11:51
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС
Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Деловое.ТВ 14:32
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Авто
Toyota возродит кроссовер Venza
В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами.
Авторамблер 12:39
Кино
Умер звезда французского кино Мишель Пикколи
Во Франции 12 мая умер 94-летний актер, режиссер и сценарист Мишель Пикколи, сообщает BFM TV. О произошедшем сообщили родные артиста.
Московский Комсомолец 11:32
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 15:09
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru 10:45
Здоровье
В Брянской области 300 медиков заразились коронавирусом
В Брянской области с начала пандемии около 300 медицинских работников заразились коронавирусом. Несколько недель назад их было более сотни.
Брянские новости 15:47
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Шоу-бизнес
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru 12:44