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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
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Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

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Mash: у отца Хабиба развивается отек легких, у тренера коронавирус

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