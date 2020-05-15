Экономика

Полит.руПолит.руОтчетность «Роснефти» потянула акции компании вверх

После публикации квартального отчета «Роснефти» акции компании на Московской бирже выросли на 1,5% — стоимость акций поднялась до 354,1 рублей. При этом за последние 30 дней акции компании выросли на 14%.
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