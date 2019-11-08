Общество

Вести.ФинансВести.ФинансОтчеты санкционных компаний «засекретят»

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"Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций", - поясняется в проекте постановления.
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