Экономика
Вести.ФинансОтчеты санкционных компаний «засекретят»
"Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций", - поясняется в проекте постановления.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января 2020 года отменена обязанность представлять бухгалтерскую отчётность в Росстат
Астрахань 2407 ноября в 23:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Авто
Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Автоэксперт Алексей Хресин сообщил изданию «iReactor» основных предвестников выхода из строя двигателя автомобиля.
Тарантас Ньюс 12:27
Общество
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Капитал страны 12:52
Политика
Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Общество
На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США
Собака.ru вчера в 05:05
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Позднее в квартире доцента обнаружили остальные части тела женщины и окровавленную пилу.
РБК 19:08
Футбол
«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 12:58
Политика
Министр здравоохранения: полиция Боливии планирует задержать Моралеса
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что полиция страны намерена задержать экс-президента Эво Моралеса.
РЕН ТВ 18:49
Футбол
Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
Sportbox.RU 14:28
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Культура
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки предположили, чем братья Винчестеры займутся «на пенсии»
Popcornnews.ru 17:00
Политика
Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о «смерти мозга» НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности из-за его слов о "смерти мозга" НАТО и сомнениях в приверженности альянса коллективной обороне.
РИА Новости 18:38
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Футбол
Стржалковский ушел в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Владимир Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо» по собственному желанию.
ProstoProSport 08 ноября в 11:52
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Происшествия
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Вести.Ru 16:36
Авто
Электрический Porsche Cayman получит 400-сильный мотор
Похоже, что кабриолет и купе будут оснащаться двумя электродвигателями суммарной мощностью 400 лошадиных сил, что позволит им расположится между GTS и Spyder/GT4 с точки зрения производительности.
32CARS.ru 08 ноября в 07:18
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс вчера в 08:59
Политика
Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом
"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ 17:37
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Собеседник 08:16
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости вчера в 07:24
Политика
Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России
9 ноября экс-лидера запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО, действующего сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России.
РБК 18:57
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10