Происшествия

RT на русскомRT на русскомОтчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Отмечается, что после установления всех обстоятельств инцидента полиция не стала применять каких либо санкций к Логинову. Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
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с чего всё началось
УМВД по Белгородской области начало
 проверку по факту наезда автомобиля на журналиста, ожидавшего выхода футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина около белгородской ИК-4.
Собеседник06:16

Подробнее о событии

Отчима Кокорина не стали задерживать после наезда на журналиста у колонии

РИА Новости01:55

Отчим Кокорина проехал по ноге журналиста Лайфа «Мамаева». Так написали врачи

Life.ru05:27

Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии

ТАСС01:36

Видео эпизода, как отчим Кокорина наехал на ногу журналисту

Чемпионат03:01

Видео с отчимом Кокорина, проехавшим на Mercedes по ноге журналиста

РЕН ТВ01:32

Встретили Кокорина и Мамаева на свободе. Наезд отчима, первые эмоции, контракт с «Зенитом»

Sport24.ru05:50

Врачи перепутали журналиста, на которого наехал отчим Кокорина, с футболистом Мамаевым

URA.Ru06:36
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Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Политика

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

РИА Новости 05:52
Экономика

Минфин хочет перейти на новую систему накопительных пенсий

С января 2021 года Минфин планирует ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
ТК Звезда 06:48
Футбол

Кокорин заключил контракт с «Зенитом»

Life.ru 02:54
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Культура

В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana

Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда 15 сентября в 04:03
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Гаджеты

Motorola выпустила линейку «умных» телевизоров

Ридус 06:53
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

REGNUM 01:09
Политика

Посольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже

Посольство России в США намерено обратиться в государственный департамент за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР.
Российская газета вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Политика

Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Политика

В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Музыка

На Шнурова подали заявление в полицию за мат на концерте в Ростове

Ugpressa.ru 00:26
Авто

Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка

Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Общество

Бывший капитан спецназа из Краснодара стал мастером маникюра

Известия 05:10
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика

Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Культура

Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский

Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Футбол

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Политика

Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
Вести.Ru 05:54
Экономика

АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей

В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году

Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости вчера в 01:28
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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