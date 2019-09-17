Происшествия

РБКРБКПриехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
УМВД по Белгородской области начало
 проверку по факту наезда автомобиля на журналиста, ожидавшего выхода футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина около белгородской ИК-4.
Собеседник06:16

Подробнее о событии

Отчима Кокорина не стали задерживать после наезда на журналиста у колонии

РИА Новости01:55

Отчим Кокорина проехал по ноге журналиста Лайфа «Мамаева». Так написали врачи

Life.ru05:27

Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии

ТАСС01:36

Видео эпизода, как отчим Кокорина наехал на ногу журналисту

Чемпионат03:01

Видео с отчимом Кокорина, проехавшим на Mercedes по ноге журналиста

РЕН ТВ01:32

Врачи перепутали журналиста, на которого наехал отчим Кокорина, с футболистом Мамаевым

URA.Ru06:36

Сотрудник полиции: «Оснований для задержания отчима Кокорина нет»

Sport24.ru01:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Транспорт

Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве

Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Футбол

Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»

Реальное время 07:42
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 08:21
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Политика

Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета вчера в 11:37
Экономика

Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений

Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Политика

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Политика

США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже

Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru вчера в 11:25
Космос

В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 04:16
Авто

В бренде Skoda рассказали о новых моделях для России

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс 03:40
Происшествия

На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

RT на русском 02:09
Единоборства

Нурмагомедов продал футболку Порье за $100 тысяч

После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками.
МИР 24 00:22
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Футбол

Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков клуба расистами

Экс-защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье поделился мнением о болельщиках «сине-бело-голубых».
Евро-футбол.ру 07:17
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Общество

Первый снег пошел в Подмосковье

В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.
Газета.Ru 06:15
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Культура

Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа 02:53
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Общество

Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

РБК 04:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге суд отменил приговор Михаилу Цакунову

По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову.
Эхо Москвы 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное