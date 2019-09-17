Происшествия
RT на русскомОтчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Отмечается, что после установления всех обстоятельств инцидента полиция не стала применять каких либо санкций к Логинову. Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
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Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Происшествия
В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом
Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.
ТАСС 05:01
Политика
Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией
Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.
РБК 05:13
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Авто
С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе
С 2020 года собственникам электромобилей могут разрешить передвигаться по выделенной полосе в России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:37
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru вчера в 08:44
Футбол
Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Кокорина и Мамаева после УДО
Стало известно, какие ограничения должны соблюдать вышедшие по УДО Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Невские Новости 05:14
Гаджеты
Onda B250 D32-D3 — гигантская системная плата с 32 портами SATA
Модель B250 D32-D3 имеет габариты 404,5 х 310,5 мм и располагает 32 портами SATA, причём двойными, обеспечивающими сразу и подключение питания для накопителей.
iXBT.com 04:27
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Общество
Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи
Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Известия 00:59
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 04:16
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, что могла умереть при родах
Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Фабрика" Саша Савельева впервые рассказала о беременности и родах.
Народные новости вчера в 17:50
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
После показательного выступления в небе над Стамбулом ввысь поднялся еще один самолет, производства России - амфибия Бе-200, показавший маневры по тушению пожара.II технологический фестиваль Teknofest пройдет с 17 по 22 сентября.
Актуальные Новости 15 сентября в 12:48
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 16:46