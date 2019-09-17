Происшествия

RT на русскомRT на русскомОтчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Отмечается, что после установления всех обстоятельств инцидента полиция не стала применять каких либо санкций к Логинову. Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
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