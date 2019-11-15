Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Напомним, глава семьи, на попечении которого была падчерица и родной двухлетний сын, обвиняется в убийстве девочки. По версии следствия, подозреваемый убил ребенка в своем доме, после чего вывез ее тело и закопал по близости от дома. Это место мужчина указал оперативникам и признался в содеянном.
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с чего всё началось
Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки перед задержанием пытался выехать «в соседнее» государство, сообщило
 региональное управление Следственного комитета.
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