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Российская газетаВ Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Напомним, глава семьи, на попечении которого была падчерица и родной двухлетний сын, обвиняется в убийстве девочки. По версии следствия, подозреваемый убил ребенка в своем доме, после чего вывез ее тело и закопал по близости от дома. Это место мужчина указал оперативникам и признался в содеянном.
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