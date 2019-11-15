Происшествия

Газета.RuГазета.RuОтчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Найти тело малышки удалось после того, как правоохранители задержали и допросили подозреваемого в причастности к ее пропаже — отчима девочки. Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал труп.
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с чего всё началось
Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки перед задержанием пытался выехать «в соседнее» государство, сообщило
 региональное управление Следственного комитета.
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