Происшествия
Газета.RuОтчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
Найти тело малышки удалось после того, как правоохранители задержали и допросили подозреваемого в причастности к ее пропаже — отчима девочки. Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал труп.
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Авто
Эксперты рассказали, какие автомобили сложнее перепродать
Эксперты в первую очередь советуют приобретать популярные и хорошо зарекомендовавшие себя автомобили, которых на рынке представлено уже немало.
Авто
Новый седан Nissan Almera получил турбомотор
Японский автопроизводитель Nissan представил в Таиланде новый седан Nissan Almera для азиатского рынка, известный в США под именем Versa.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Футбол
Стерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что болельщикам не стоило освистывать Джо Гомеса, который вышел на замену в игре Англии против Черногории.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Футбол
Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда
Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Попавшие в Иловайский котел военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали убивать местных жителей, если руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не попытается организовать для них так называемый зеленый коридор.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Футбол
Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Кино
Для ремейка «Русалочки» выбрали актера на роль принца
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
Фигурное катание
Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Происшествия
Взрывы в районе военных складов произошли на Украине
Пользователи Сети и украинские СМИ сообщили о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Политика
NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»
Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
Авто
Названы цены Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил стоимость моделей семейства Lada Vesta, оснащенных вариатором и 113-сильным двигателем Н4М.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.