с чего всё началось

Найти тело малышки удалось после того, как правоохранители задержали и допросили подозреваемого в причастности к ее пропаже — отчима девочки. Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал труп.

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

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