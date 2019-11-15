Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета. Тело ребенка нашли сегодня закопанным в канаве.

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

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