Происшествия
РБКОтчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета. Тело ребенка нашли сегодня закопанным в канаве.
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Общество
Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Общество
Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Здоровье
Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм
Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Армия и оружие
Следствие обнародовало «убедительные доказательства» вины России по делу MH17
Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН-17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. опубликовала аудиозаписи переговоров ополченцев, которые якобы доказывают, что ими напрямую руководили российские власти.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Кино
«Газпром-медиа» откроет компанию для проката авторского кино
Гендиректор «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян подтвердил «Ведомостям», что компания «Белые ночи» займется прокатом авторского кино независимо от ЦПШ.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Футбол
Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству хет-триков в карьере.
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
Общество
Рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса снова побили
Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью
После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.