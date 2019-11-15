Происшествия

РБКРБКОтчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета. Тело ребенка нашли сегодня закопанным в канаве.
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Соседи рассказали о семье убитой Даши Пилипенко. Прямое включение

Крым 2404:38

СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

РИА Новости03:30

Жителя Крыма задержали по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы

ТАСС01:32

По подозрению в убийстве пропавшей в Крыму девочки задержан её отчим

КИА01:13

Пропавшая в Крыму девочка обнаружена погибшей, отчим признался в убийстве

ИА Крыминформ01:11

В Крыму нашли тело пропавшей 5-летней девочки. За убийство задержали отчима

КП - Крым01:21

Задержан отчим девочки, найденной мертвой в Крыму после долгих поисков

РЕН ТВ01:18
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Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Газета.Ru 04:48
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России вчера в 05:04
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ.
РБК 05:15
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Политика

Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике

БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
RT на русском вчера в 13:54
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Технологии

ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.
Ведомости 02:18
Транспорт

Терминал С в аэропорту Шереметьево откроют в январе 2020 года

РИАМО 03:33
Общество

Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом

IrkutskMedia вчера в 10:30
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Рок-певицу Садыкову нашли мертвой вместе с матерью

Газета.Ru 05:09
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Здоровье

Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм

Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Армия и оружие

Следствие обнародовало «убедительные доказательства» вины России по делу MH17

Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН-17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. опубликовала аудиозаписи переговоров ополченцев, которые якобы доказывают, что ими напрямую руководили российские власти.
Утро.ru вчера в 11:05
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Росбалт вчера в 02:17
Кино

«Газпром-медиа» откроет компанию для проката авторского кино

Гендиректор «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян подтвердил «Ведомостям», что компания «Белые ночи» займется прокатом авторского кино независимо от ЦПШ.
Ведомости 03:26
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Футбол

Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству хет-триков в карьере.
Sport24.ru вчера в 19:07
Происшествия

Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
RT на русском 02:48
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru вчера в 09:49
Общество

Рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса снова побили

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru 05:13
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Вести.Ru 04:59
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