Футбол

ИзвестияИзвестияОтдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ

Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде. Теперь они проведут первые домашние встречи в этом турнире и постараются вернуться в гонку за места в плей-офф.
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Происшествия

Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство

Lenta.ru 05:00
Происшествия

Пилоту сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение

Сообщается, что командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявили обвинение по делу о катастрофе в столичном аэропорту "Шереметьево".
The Moscow Post вчера в 10:55
Армия и оружие

В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»

В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru 04:29
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Коммерсантъ 04:30
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
РБК 05:05
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Происшествия

В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником

Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Политика

Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста

Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Единоборства

Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Политика

Украинские СМИ заподозрили депутата в мастурбации на работе

Газета.Ru 04:28
Происшествия

Клиенты Сбербанка попали на черный рынок

Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Здоровье

Британка узнала о смертельном заболевании сына благодаря фотографии

Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.
Life.ru 00:08
Происшествия

12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия

Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска

Известия 04:03
Происшествия

В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве стоматолога

Правоохранители в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве стоматолога из города Дербента — им оказался 39-летний местный житель.
REGNUM 04:29
Армия и оружие

СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Авто

Поставки электромобилей Tesla бьют рекорды: Model 3 — бесспорный лидер

32CARS.ru 01:08
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Армия и оружие

В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Политика

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Культура

Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Пригожин посоветовал Заворотнюк выйти на публику

Анастасия Заворотнюк могла бы избежать повышенного внимания к себе, если бы решилась сама рассказать публике о своем недуге, считает продюсер Иосиф Пригожин.
Культуромания 04:57
Авто

Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta

Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:28
Экономика

Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».
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Происшествия

Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье

"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
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