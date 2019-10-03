Футбол

ProstoProSportProstoProSportЦСКА — Эспаньол 0:1 (2-й тайм)

ЦСКА — Эспаньол
0 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Футболисты российского ЦСКА и испанского "Эспаньола" в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги Европы мячей не забили – 0:0. Эта встреча проходит в Москве на домашней арене армейского клуба.
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