Футбол

ИзвестияИзвестияОтдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ

Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде. Теперь они проведут первые домашние встречи в этом турнире и постараются вернуться в гонку за места в плей-офф. Армейцам и кубанцам предстоит пройти проверку испанскими середняками.
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Силкин: ЦСКА и «Краснодару» нужны победы, важно забить первыми!

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Отдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ

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Краснодар - Хетафе: прогноз на матч Лиги Европы (2 тур)

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Ставки на Лигу Европы: «Краснодар» сыграет «низовой» матч, а ЦСКА победит

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ЦСКА и «Краснодар» в Лиге Европы: забыть о «пятачках»

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«Краснодар» — «Хетафе»: смогут ли «быки» взять три очка?

Все про Спорт рувчера в 05:42
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Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Политика

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
РБК 06:32
Энергетика

Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
РБК 09:29
Шоу-бизнес

Невеста Доронина впервые показала новорожденную дочь

Новорожденную решили назвать Александрой. Показала молодая мама и фото младшей дочери.
Телепрограмма вчера в 13:37
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% - до $58,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:52 мск.
ТАСС 01 октября в 12:26
Политика

Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады

Rusvesna.su 04:46
Политика

США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме

Российские дипломаты снова не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:00
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Общество

Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым

Житель Чечни, который пришел на свадьбу к своей сестре и заплакал, извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
URA.Ru вчера в 17:19
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Политика

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Общество

Роскачество нашло в лапше быстрого приготовления токсины и много соли

Роскачество протестировало лапшу быстрого приготовления 17 популярных брендов, произведенную в России, Корее и Казахстане.
Российская газета 01:00
Наука

В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы

Новые Известия 07:49
Политика

Минздрав РФ готовится поднять до 55% долю оклада в зарплатах врачей

Скворцова считает необходимым «закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55%».
REGNUM вчера в 13:09
Футбол

Дмитрий Комбаров объяснил, почему ушел из «Спартака» вслед за Глушаковым

РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес

Жена Михаила Боярского оправдала нарушение супругом ПДД

Супруга знаменитого отечественного артиста Михаила Боярского вступилась за мужа, после того, как в Сети началась его травля.
Дни24 09:38
Музыка

На концерте Бузовой из-за давки пострадали дети

Певица предложила детям подняться на сцену, однако их чуть не задавили в давке взрослые.
Neva.Today 10:15
Политика

Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.
РИА Новости 11:03
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

LiveSport.ru вчера в 16:53
Происшествия

В Кузбассе из роддома похитили младенца

41-летней жительнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение в похищении младенца из роддома.
Российская газета 05:19
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Происшествия

Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Известия 08:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие

Женщинам разрешили служить в армии Саудовской Аравии

Аргументы и Факты 07:48
Здоровье

Смертельную болезнь сына британка определила по фото

Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
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В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Известия 06:33
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