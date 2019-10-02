Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде. Теперь они проведут первые домашние встречи в этом турнире и постараются вернуться в гонку за места в плей-офф. Армейцам и кубанцам предстоит пройти проверку испанскими середняками.

Отдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ

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