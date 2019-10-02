Футбол
ИзвестияОтдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ
Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде. Теперь они проведут первые домашние встречи в этом турнире и постараются вернуться в гонку за места в плей-офф. Армейцам и кубанцам предстоит пройти проверку испанскими середняками.
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Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
РБК 06:32
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
РБК 09:29
Шоу-бизнес
Невеста Доронина впервые показала новорожденную дочь
Новорожденную решили назвать Александрой. Показала молодая мама и фото младшей дочери.
Телепрограмма вчера в 13:37
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% - до $58,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:52 мск.
ТАСС 01 октября в 12:26
Политика
Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады
Rusvesna.su 04:46
Политика
США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Российские дипломаты снова не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:00
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Общество
Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым
Житель Чечни, который пришел на свадьбу к своей сестре и заплакал, извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».
URA.Ru вчера в 17:19
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Общество
Роскачество нашло в лапше быстрого приготовления токсины и много соли
Роскачество протестировало лапшу быстрого приготовления 17 популярных брендов, произведенную в России, Корее и Казахстане.
Российская газета 01:00
Наука
В Татарстане нашли древнейшие микробы чумы
Новые Известия 07:49
Политика
Минздрав РФ готовится поднять до 55% долю оклада в зарплатах врачей
Скворцова считает необходимым «закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55%».
REGNUM вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Жена Михаила Боярского оправдала нарушение супругом ПДД
Супруга знаменитого отечественного артиста Михаила Боярского вступилась за мужа, после того, как в Сети началась его травля.
Дни24 09:38
Музыка
На концерте Бузовой из-за давки пострадали дети
Певица предложила детям подняться на сцену, однако их чуть не задавили в давке взрослые.
Neva.Today 10:15
Политика
Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.
РИА Новости 11:03
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
LiveSport.ru вчера в 16:53
Происшествия
В Кузбассе из роддома похитили младенца
41-летней жительнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение в похищении младенца из роддома.
Российская газета 05:19
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже
Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Известия 08:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие
Женщинам разрешили служить в армии Саудовской Аравии
Аргументы и Факты 07:48
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Политика
В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05