Футбол
ИзвестияОтдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ
Отечественные клубы провалили старт Лиги Европы — ЦСКА и «Краснодар» потерпели разгромные поражения на выезде. Теперь они проведут первые домашние встречи в этом турнире и постараются вернуться в гонку за места в плей-офф. Армейцам и кубанцам предстоит пройти проверку испанскими середняками.
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Хоккей
НХЛ работает над проведением матчей в России
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.
RT на русском 12:30
Шоу-бизнес
Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж
РИАМО – 3 окт. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которую изуродовал собственный муж, собирается выйти замуж, сообщает kp.ru.
РИАМО 12:34
Политика
Президенты Азербайджана и Казахстана рассказали о «факторе Путина»
Владимир Путин стал президентом России в 2000 году и занимал этот пост до 2008 года.
Lenta.ru 14:38
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика
США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд
США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд США с 18 октября введут 10-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза, суммарно на $7,5 млрд.
Коммерсантъ 13:44
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил "Эспаньолу" в матче группового этапа Лиги Европы, а "Краснодар" - "Хетафе".
Газета.Ru 17:13
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете в СМИ
Как отмечается, главу государства спросили о том, стоит ли поменять политику редакции в отношении Украины на некоторых российских федеральных телеканалах, которые могли якобы представлять Украину в невыгодном свете.
Газета.Ru 16:04
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Армия и оружие
Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком
Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 30 сентября в 03:21
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Стенку разрушали пенициллином, наблюдая, как бактерии переходят в L-формы.
Naked Science 01 октября в 04:28
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
LiveSport.ru вчера в 16:53
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Армия и оружие
Турция и США обсудят создание зоны безопасности в Сирии
По словам Акара, беседа состоится в четверг вечером, планируется обсудить создание зоны безопасности на северо-востоке САР.
ФАН 10:40
Космос
Черная дыра, уничтожившая звезду размером с Солнце, попала на видео
Везение исследователей становится еще более понятным, если учесть, что такого рода события происходят примерно раз в каждые 10-100 тыс лет.
Ferra 01 октября в 00:13
Автоспорт
В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании
Спорт-Экспресс 12:03
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Стали известны итоги выборов в парламент в Австрии
Выборы в австрийский парламент прошли в воскресенье, однако подведение окончательных итогов затянулось до четверга из-за большого количества бюллетеней, поданных досрочно.
РЕН ТВ 16:37
Общество
В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн
Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.
REGNUM 06:40
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 16:21
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00