Общество

SIA.ruSIA.ruСбербанк возвращается к обычному режиму работы

Из 167 действующих сегодня работали 147 отделений Сбербанка, обслуживающие физических лиц, 9 апреля к этому числу прибавится еще 9 отделений. Часы работы конкретных офисов можно уточнить на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
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