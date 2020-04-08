Общество
SIA.ruСбербанк возвращается к обычному режиму работы
Из 167 действующих сегодня работали 147 отделений Сбербанка, обслуживающие физических лиц, 9 апреля к этому числу прибавится еще 9 отделений. Часы работы конкретных офисов можно уточнить на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
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В Москве отделения «Сбербанк» с 9 апреля переходят в обычный режим работы
Комсомольская правдавчера в 12:07
Работа 400 столичных отделений Сбербанка по обслуживанию физлиц возобновится в обычном режиме с 7 апреля
Агентство Москва06 апреля в 12:00
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