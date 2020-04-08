Коронавирус

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С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По заявлению банка на стандартный график будет переведено «до 100%» офисов Сбербанка.
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с чего всё началось
«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом»,— заявил
 первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.
Коммерсантъ10:52

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Сбербанк уже сегодня переведет все свои отделения на обычный режим работы

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Сбербанк с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы

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Сбербанк переводит все отделения на обычный режим работы

Коммерсантъ10:52

Сбербанк решил с 9 апреля перевести все отделения в обычный режим работы

РБК10:01

Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы с 9 апреля

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