с чего всё началось

С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По заявлению банка на стандартный график будет переведено «до 100%» офисов Сбербанка.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Полиция начала штрафовать новосибирцев за нарушение самоизоляции С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Энергетика WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Общество Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».

Общество В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Единоборства Бойца Bellator Чапмана застрелили возле своего дома в США Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в Акроне (штат Огайо, США). Об этом сообщил в твиттере журналист Дэвид Маккини.

Здоровье Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.

Здоровье Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.

Армия и оружие Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Общество Предварительный тест выявил коронавирус у восьми жителей Тувы Первичный тест на коронавирус оказался положительным у восьми жителей Тувы, где ранее COVID-19 не фиксировался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.