Политика
Газета.RuВ Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
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Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс 08:06
с чего всё началось
Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100% В Париже, где на 9 декабря запланирован саммит «нормандской четверки» по Донбассу, ожидается отдельная встреча президентов РФ и Украины.Коммерсантъвчера в 13:39
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Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Комсомольская правда08:24
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
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