Политика
Lenta.ruОтдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости. На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.
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Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Происшествия
Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке
Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Происшествия
Самолёт из Иркутска в Нерюнгри сел в Якутске из-за метеоусловий
Самолёт авиакомпании «ИрАэро» из Иркутск в Нерюнгри сел в Якутске из-за метеоусловий в аэропорту прибытия, сообщили ИА «ИрСити» 7 октября в справочной аэропорта.
ИрСити 21:45
Политика
ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.
РБК вчера в 18:17
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM 19:01
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Спорт
США выиграли чемпионат мира в Дохе, Россия первая в Еврозачете
Спорт день за днем 15:36
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Кино
Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»
Piter.tv вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Петросян смог прорваться в квартиру Степаненко
ФАН вчера в 05:25
Экономика
Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.
Ведомости 20:09
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Космос
Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике
РЕН ТВ 03 октября в 21:21
Политика
Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
REGNUM 11:40
Политика
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Аргументы недели вчера в 11:10
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак".
Газета.Ru 18:15
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
Известия 14:42
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Футбол
В Иркутске футболисты «Зенита» три месяца живут без зарплаты
Информацию уже подтвердило руководство клуба, уточнив, что без зарплаты всё лето сидят абсолютно все сотрудники "Зенита".
Байкал24 вчера в 11:20
Здоровье
Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей
Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
Тагильский рабочий 04 октября в 03:20
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06