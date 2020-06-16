Путешествия
Южный ФедеральныйОтдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим
Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы. Как сообщает портал TourDom.ru, за последнее время фактически вдвое возросло число запросов по отдыху на полуострове. Потенциальные отдыхающие мониторят цены, условия заселения, данные по открытию пляжей.
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с чего всё началось
Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.ТурДом03:15
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Здоровье
Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области
Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области.
Saratovnews 05:38
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой
Моя Москва.онлайн вчера в 12:09
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
В России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса
Испытания могут занять около 1,5 месяца. Участник эксперимента будет находиться в стационаре 28 дней, вакцину будут вводить дважды.
Петрозаводск говорит 14:33
Футбол
«Тоттенхэм» вновь интересуется Дзюбой
Источник сообщает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба по-прежнему находится в сфере интересов "Тоттенхэма".
Soccer.ru 03:14
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело вчера в 03:07
Транспорт
В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро
На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Общество
Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:15
Здоровье
Власти Пекина назвали основную версию новой вспышки коронавируса
Власти Пекина сообщили основную версию повторной вспышки COVID-19.
Общественное телевидение России 07:45
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами.
РИА Новости 12:34
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Политика
Проход через КПВВ «Станица Луганская» производится строго по спискам
Порядок введён в связи с нестабильной эпидемиологической ситуации на территории Украины, и в целях безопасности и здоровья жителей ЛНР.
Новостной фронт вчера в 10:19
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Политика
Особое мнение: Николай Усков
По Zoom мы будем беседовать с Николаем Усковым, редакционным директором журнала «Форбс».
Эхо Москвы 13:01
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Космос
Коричневый карлик в Плеядах оказался двойным
По оценкам ученых, масса компаньона Roque 12 может составлять от 10 до 42 масс Юпитера, так что, скорее всего, это тоже коричневый карлик (нижняя граница их массы обычно оценивается в 13-14 масс Юпитера, хотя существуют и другие мнения), при этом сохраняется вероятность и гигантской планеты.
Naked Science вчера в 03:45
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Футбол
«Челси» собрался купить Криштиану Роналду
Согласно информации сайта Soccer.ru, "Челси" собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна.
Вести.Ru 07:56
Общество
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток.
ТВ Центр 14:22
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09