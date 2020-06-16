Путешествия
Южный ФедеральныйОтдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим
Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы. Как сообщает портал TourDom.ru, за последнее время фактически вдвое возросло число запросов по отдыху на полуострове. Потенциальные отдыхающие мониторят цены, условия заселения, данные по открытию пляжей.
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с чего всё началось
Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.ТурДомвчера в 03:15
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Армия и оружие
Турция начала операцию против РПК на севере Ирака
RT на русском 14 июня в 18:51
Авто
Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq
Напомним, что на российском рынке нынешнее поколение компактного кроссовера Skoda Karoq появилось только в этом году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
Происшествия
В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев
В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ.
Российская газета 04:05
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК 04:36
Общество
В Пекине выявили новый и более заразный коронавирус
Как считает вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю, в процессе эволюции интенсивность вируса способна снижаться или усиливаться.
Evo-rus.com 00:29
Шоу-бизнес
Stoya назвала главную проблему современного порно
Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.
Вечерний курьер вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия вчера в 03:41
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки
Rambler News Service вчера в 11:29
Общество
В Петербурге умер политик и ученый Ватаняр Ягья
В Петербурге на 82-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания четырех созывов (с 1-го по 4-й) и депутат Ленсовета-Петросовета 21-го созыва, экс-член политсовета петербургского отделения партии «Единая Россия» Ватаняр Ягья.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:46
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
Около 300 тысяч учителей прервут отпуск для проведения ЕГЭ
Для проведения Единого государственного экзамена около 300 тысяч учителей российских школ вызовут из отпуска.
АБН 04:35