Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.

с чего всё началось

Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы. Как сообщает портал TourDom.ru, за последнее время фактически вдвое возросло число запросов по отдыху на полуострове. Потенциальные отдыхающие мониторят цены, условия заселения, данные по открытию пляжей.

Отдых в Крыму оказался для россиян слишком дорогим

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,1K

Авто Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq Напомним, что на российском рынке нынешнее поколение компактного кроссовера Skoda Karoq появилось только в этом году. 6

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 478

Происшествия В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ. 2

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте. 2,2K

Общество В России начались испытания вакцины против коронавируса Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции. 216

Общество Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений. 11

Экономика Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года. 7

Шоу-бизнес Stoya назвала главную проблему современного порно Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.

Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 479

Футбол Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 570

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 5K

Общество В Петербурге умер политик и ученый Ватаняр Ягья В Петербурге на 82-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания четырех созывов (с 1-го по 4-й) и депутат Ленсовета-Петросовета 21-го созыва, экс-член политсовета петербургского отделения партии «Единая Россия» Ватаняр Ягья. 14

Политика В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости. 1,7K