Экономика

Lenta.ruLenta.ruОтдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

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Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. Об этом в беседе с TourDom.ru сообщила представительница TBS Group Мария Лещева.
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Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Lenta.ru05:37

Крым популярнее Сочи, но, узнав цену, туристы едут на дачу

ТурДом03:15
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Экономика

С 1 июля нужно перейти на карты «Мир» для перечисления пособий

После 1 июля 2020 года переводить любые детские пособия нужно только на карту «Мир». Об этом ЦБ напомнил еще в апреле этого года.
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Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
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Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
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Космос

«Ангара» отправится на космодром Восточный по Северному морскому пути

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с первого гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год, а уже в 2025 году «Ангара-А5» впервые выведет на орбиту пилотируемый корабль, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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Общество

231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области

231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области, таковы данные оперштаба на вторник, 16 июня.
Время Пресс 04:05
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Происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
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Общество

С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты

Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
Интересная Россия 14 июня в 22:03
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Интернет

В WhatsApp появилась функция денежных переводов

Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию поиска сообщений по дате.
Life.ru 04:24
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Общество

Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей

Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru 14 июня в 19:52
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Игры

EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
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Общество

В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

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Ведомости 01:50
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Здоровье

158 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

На 16 июня в Ростовской области коронавирус COVID-19 подтвержден у 7799. Показатель заболевших — 186 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 04:51
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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Общество

Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер

Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
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Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Lenta.ru 02:48
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Здоровье

В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное число новых носителей коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано 2 июня — 354 человека.
REGNUM вчера в 04:26
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
Quto.ru вчера в 12:31
Происшествия

Суд повторно рассмотрит аферу на 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина

Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 миллионов рублей в НПО имени Лавочкина, одном из ведущих предприятий космической отрасли России, сообщает во вторник подмосковный главк СК РФ.
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
REGNUM 03:16
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Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах

В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
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