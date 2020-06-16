Путешествия
Lenta.ruОтдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. Об этом в беседе с TourDom.ru сообщила представительница TBS Group Мария Лещева.
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с чего всё началось
Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.ТурДом03:15
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В Москве прошел круглый стол на тему коронавируса
Россия прошла пик пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки.
ТВ Центр 07:51
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
Футбол
Правительство Великобритании продолжит бесплатно кормить нуждающихся детей благодаря Рэшфорду
Кабинет министров Великобритании изменил свое решение по финансированию питания детей во время летних каникул благодаря форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.
Спорт-Экспресс 09:20
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
SpeedMe 01:01
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18
Политика
Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
Evo-rus.com 04:01
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта".
ТАСС 08:37
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова
Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие.
Expert.ru 01:28
Транспорт
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
РИА Новости 07:14
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Наука
В Китае создали защищенный квантовый канал связи длиной 1120 км
С помощью спутника "Мо-Цзы" физики из Китая, Сингапура и Великобритании объединили города Наньшань и Дэлинха самой длинной полноценной квантовой линией связи, которая защищена от взлома.
ТАСС Наука вчера в 11:00
Политика
Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии
Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Взгляд.ру 08:57
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Киберспорт
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
Путин продлил меры по урегулированию положения иностранцев в России
Принятые из-за пандемии коронавируса меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России продлены по 15 сентября.
ФАН вчера в 09:16
Игры
Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG
Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр.
REGNUM 09:31
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
Российская газета 04:05