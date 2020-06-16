Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.

с чего всё началось

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. Об этом в беседе с TourDom.ru сообщила представительница TBS Group Мария Лещева.

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

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