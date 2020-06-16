Путешествия

Lenta.ruLenta.ruОтдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов — несмотря на рост интереса к курортам полуострова, готовность к покупке туров близка к нулю. Об этом в беседе с TourDom.ru сообщила представительница TBS Group Мария Лещева.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Крым популярнее Сочи, но, узнав цену, туристы едут на дачу

Изменение информационного фона вокруг Крыма вызвало рост интереса к отдыху на полуострове. Об этом TourDom.ru сообщил CEO level.travel Дмитрий Малютин.
ТурДом03:15

Подробнее о событии

Туристы хотят в Крым, но выбирают Сочи

ForPost10:12

Отдых в Крыму оказался не по карману россиянам

News.ru08:12

Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Piter.tv05:40

Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян

Рамблер06:33

Отдых в Крыму отпугнул россиян своей дороговизной

Московский Комсомолец06:44

Отдых в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

Lenta.ru05:37

Крым популярнее Сочи, но, узнав цену, туристы едут на дачу

ТурДом03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Футбол

Игнашевич — о завершении карьеры: «У кого-то слезы появились»

Кто-то из тренеров сказал, чтобы я подумал, не торопился.
Soccer.ru 07:53
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
370
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,3K
Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
1,2K
Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
657
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
15
Армия и оружие

Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

Турция начала воздушную военную операцию против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщили в Минобороны страны.
Коммерсантъ 14 июня в 18:59
172
Финансы

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
199
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
79
Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
273
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия 10:33
292
Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
453
Здоровье

Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус

За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
7
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

В России мошенники стали применять новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.
ПРАЙМ 09:02
11
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
1
Наука

Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые более сильные антитела

РИА Новости 04:48
Политика

Путин обещал удивить «партнёров» с гиперзвуковым оружием

Ранее Путин заявлял, что появление у России гиперзвукового оружия делает «бессмысленными» огромные ассигнования некоторых западных стран на «сдерживание» Москвы.
ИА REX вчера в 05:55
3,1K
Общество

Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала

Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
RuNews24.ru 09:09
Общество

Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры

Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
7
Общество

Рекордная за 128 лет жара ожидается в Москве 17 июня

Температура воздуха в Москве 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности, сообщили в центре погоды «Фобос».
Агентство Москва 08:56
13
Происшествия

Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку

ТАСС вчера в 22:29
327
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
471
Общество

Лукашенко призвал не отдать Белоруссию «разгильдяям»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
РИА Новости 10:22
Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
102
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
157
Политика

Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности

Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
8
Авто

«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

CarsWeek.ru 04:07
21
Экономика

Кабмин выступил за скорейшее принятие закона о криптовалюте

Правительство РФ высказалось за скорейшее принятие законопроекта «о цифровых финансовых активах», эту позицию также поддерживает бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК 10:16
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
3,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное