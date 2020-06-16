Интерес российских туристов к отдыху внутри страны растет, однако не все готовы покупать туры в Крым. Об этом рассказала представительница TBS Group Мария Лещева сайту TourDom.ru.

Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян

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