Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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Россиянам объяснили, какие курорты подорожают этим летом

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Спрогнозировано изменение цен на отдых в России

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В АТОР дали прогноз по ситуации с ценами на отдых в России

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РИА Новостивчера в 22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 21:29

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

ТАСС00:39

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39
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Актёр Михаил Ефремов признал себя причастным к ДТП

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МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы

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Общество

Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Происшествия

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ТАСС 04:37
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Происшествия

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Происшествия

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«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

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Политика

Создана петиция против обнуления сроков Путина

На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
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Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

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Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
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Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий

Piter.tv 05:03
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
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СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова

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Гаджеты

Microsoft и Lenovo сообщили о новых проблемах, которые может вызвать установка Windows 10 May 2020 Update

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Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
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В России стартовали продажи 8K-телевизора Sony Bravia серии ZH8

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Кремль отреагировал на противников голосования по Конституции

«Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения — они могут высказывать различные точки зрения и не нам давать этому какую-то оценку», — сказал Песков.
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости.
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К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

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Футбол

«Реал» предложит Рамосу продлить контракт до 2022 года

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