Путешествия
КоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
В Скалистых горах США нашли клад стоимостью миллион долларов
В Скалистых горах, которые находятся на территории Йеллоустоунского национального парка, нашли клад стоимостью миллион долларов, сообщил CBS News.
Афиша Daily вчера в 15:39
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении.
ТАСС вчера в 18:41
Общество
На голосовании по поправкам в Конституцию разыграют квартиры и машины
10 однокомнатных квартир, машин и полсотни смартфонов получат победители викторины.
ТВ-Енисей вчера в 10:46
Общество
В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 8 июня 2020, 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:29
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
Другими словами, чем больше самолётов и беспилотников противник применяет против «Панциря», тем меньше у комплекса шансов такой атаке противостоять.
Военное обозрение вчера в 10:48
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Экономика
ВТБ в мае нарастил кредитование населения на 14%
Банк ВТБ увеличил кредитование граждан в мае 2020 года на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.
ТАСС 02:35
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Гаджеты
В линейке смартфонов Samsung Galaxy A появится беспроводная зарядка
По данным источника, в линейке Galaxy A могут появиться смартфоны с беспроводной зарядкой – технологией, которой нет в среднебюджетных моделях других брендов.
Anonsens 00:06
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Культура
Сериал «Содержанки» продан на британский Channel 4
В прошлом году Start продал первый сезон на Amazon Prime Video с правом показа в странах Европы (Германии, Франции, Австрии и др.), источник оценивает ту сделку примерно в £800 тыс. (около $1 млн).
Коммерсантъ 01:52
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Шоу-бизнес
Фадеев назвал «мерзкими» воспоминания от работы с группой Serebro
В Instagram одна из подписчиц обратилась к Фадееву с просьбой вернуть эту распущенную группу.
Московский Комсомолец вчера в 17:56
Футбол
Даниэль Субашич покидает «Монако» после 8 лет, проведённых в клубе
«Монако» опубликовал пресс-релиз, посвящённый уходу 35-летнего хорватского вратаря Даниэля Субашича, контракт с которым продлён не будет.
Чемпионат вчера в 19:38
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Здоровье
Вопрос о поэтапном снятии ограничений в Поморье будет поднят не ранее 15 июня
Ранее власти региона продлили ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции до 10 июня.
ТАСС вчера в 15:37
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
РБК вчера в 23:33
Общество
В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.
RT на русском вчера в 03:21
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Политика
В США предложили провести масштабную реформу полиции
Демократы Конгресса США в понедельник, 8 июня, обнародовали законодательную инициативу по проведению масштабной полицейской реформы на фоне массовых протестов, сообщают «Известия».
Право.ру вчера в 13:45