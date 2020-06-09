Путешествия
КоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Читать в источнике
Оценить2,7K
с чего всё началось
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:13, Ашберн
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Известия 10:59
Происшествия
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
Футбол
Месси покинул топ-10 самых дорогих игроков ведущих лиг Европы
CIES в понедельник опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
РИА Новости вчера в 09:19
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной
Экспресс газета 01:18
Общество
Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку
Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Модель Хелен Флэнэген опубликовала фото без ретуши
Флэнэген сообщила, что после рождения двух дочерей ее тело стало не таким, каким было когда-то.
RuNews24.ru 04:41
Политика
Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы
Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
Взгляд.ру 12:03
Общество
В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию
С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Энергетика
Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель
В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.
Ведомости 06:01
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51