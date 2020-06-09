Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъОтдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов. По его словам, туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
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с чего всё началось

Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, комментируя итоги совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Известиявчера в 17:01

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Эксперт прокомментировал подорожание отдыха в России

Телеканал 360°08:42

Россиянам рассказали об условиях отдыха на отечественных курортах при пандемии

Lenta.ru08:16

Россиянам объяснили, какие курорты подорожают этим летом

URA.Ru02:20

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

ТАСС00:39

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30 процентов

РИА Новостивчера в 22:41

В АТОР предупредили о подорожании отдыха в России на 30%

РБКвчера в 22:07

Отдых в России может подорожать на 30%

Известиявчера в 20:39
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Происшествия

В крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков

Муксун.fm 11:51
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Известия 10:59
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Происшествия

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
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Футбол

Месси покинул топ-10 самых дорогих игроков ведущих лиг Европы

CIES в понедельник опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
РИА Новости вчера в 09:19
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
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Происшествия

Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы

ТАСС 11:49
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
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Шоу-бизнес

Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной

Экспресс газета 01:18
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Общество

Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

Модель Хелен Флэнэген опубликовала фото без ретуши

Флэнэген сообщила, что после рождения двух дочерей ее тело стало не таким, каким было когда-то.
RuNews24.ru 04:41
Политика

Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы

Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
Взгляд.ру 12:03
Происшествия

В Ростове вынесли приговор участникам банды Шамиля Басаева

Дон-ТР 04:05
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Общество

В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию

С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru вчера в 10:58
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Энергетика

Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.
Ведомости 06:01
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com вчера в 08:52
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Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
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Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
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Энергетика

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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